Beşiktaş'tan bir stoper atağı daha! Barcelona ile Samuel Umtiti transferi için görüşmeler başlıyor / 31.08.21
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Beşiktaş'ta son dakika transafer haberi... Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın direktifleri doğrultusunda çalışmalarını yürüten Kara Kartal, Şampiyonlar Ligi için iddialı bir kadro kurmak istiyor. Beşiktaş, şimdiye dek hücum bölgesine yapılacak takviyeleri sonlandırırken, sıra savunmaya geldi. Stoper arayışlarını sürdüren Beşiktaş, Barcelona’nın kiralamak istediği Samuel Umtiti için resmi görüşmelere başlayacak. İşte detaylar... | BJK haberleri