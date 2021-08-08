Beşiktaş'tan çifte stoper atağı! Transferde gözde Kortney Hause ve Pablo Mari / 08.08.21

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Beşiktaş'ta son dakika transfer haberi... Teknik direktör Sergen Yalçın direktifleri doğrultusunda kadrosuna dahil edeceği isimler için çalışmalarını yürüten siyah beyazlılarda gündem, stoper transferi. Bu bağlamda savunmasını güçlendirmek isteyen Kara Kartal, Aston Villa’nın 1.91’lik stoperi Kortney Hause ile Arsenal’in 1.93’lük yıldız oyuncusu Pablo Mari için düğmeye bastı. İşte detaylar... | BJK haberleri