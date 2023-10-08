Son dakika spor haberi: Sezona istediği başlangıcı yapamayan Beşiktaşta alınan sonuçlar camiada memnuniyetsizlik yarattı. Son olarak UEFA Konferans Liginde Luganoya karşı 2-0dan 3-2 mağlup olan siyah-beyazlılarda fırtına koptu. Teknik direktör Şenol Güneş istifa ederken, yönetim de olağanüstü seçim kararı aldı. Yeni teknik direktör ve kulüp başkanının kim olacağı merak konusu olmuşken gündeme bomba gibi bir iddia düştü. Son olarak Galatasarayı çalıştıran Fatih Terimin Beşiktaşın gündemine geldiği öne sürüldü. Deneyimli hocaya dev bir transfer bütçesinin de önerildiği kaydedildi. İşte yaşanan gelişmelerin detayları...