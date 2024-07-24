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Beşiktaş'tan Natan Bernardo de Souza'ya kanca! Opsiyonlu kiralama teklifi... / 24.07.24

Beşiktaş'tan Natan Bernardo de Souza'ya kanca! Opsiyonlu kiralama teklifi... / 24.07.24

Fotomaç

150 Bölüm | 03:09:44
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01

Beşiktaş'tan Natan Bernardo de Souza'ya kanca! Opsiyonlu kiralama teklifi... / 24.07.24

Fotomaç 01:27
02

TRANSFER HABERİ - Mourinho Manchester City'nin yıldızını Fenerbahçe'ye çağırdı! / 23.07.24

Fotomaç 01:57
03

Fenerbahçe'de Cengiz Ünder şoku! / 23.07.24

Fotomaç 00:47
04

Fenerbahçe'den En-Nesyri sonrası bir bomba daha! Yine Al-Ahli'den gelecek / 22.07.24

Fotomaç 02:36
05

Ferdi kalmak zorunda / 21.07.24

Fotomaç 00:28
06

Kardeş Ayhan Beşiktaş’a doğru / 21.07.24

Fotomaç 00:25
07

Fenerbahçe orta saha transferinde büyük oynuyor! İşte listedeki yıldızlar / 21.07.24

Fotomaç 02:15
08

Galatasaray peşindeydi! Fenerbahçe transferi bitiriyor / 20.07.24

Fotomaç 01:17
09

Navas iddiası / 20.07.24

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