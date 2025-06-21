Beşiktaşın hem performansı hem de yüksek maaşı nedeniyle yeni sezonun planlamasında düşünmediği Ciro İmmobile, İtalyan kulüplerinin gözdesi durumunda. Corriere dello Sportta yer alan habere göre Bologna gözünü tecrübeli golcüye çevirdi. Tecrübeli yıldıza daha önce de Milan ve Fiorentina talip olmuş, ancak 6 milyon Euroluk yıllık ücreti sorun yaratmıştı. Aynı problemin Bologna ile de yaşandığı, Serie A ekibinin siyah-beyazlıların kapısını Maaşını yarı yarıya ödeyelim önerisiyle çalmaya hazırlandığı öğrenildi.