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7/24 Dinle Fotomaç Spor Gündemi Fenerbahçe'de Berke Özer transferi için görüşmeler başlıyor! Atletico Madrid gelecek hafta... / 09.06.21
Spor Gündemi

Spor Gündemi

503 Bölüm | 08:58:44

Futbol gündeminde yaşanan gelişmelerle birlikte transfer haberlerini de dinleyebileceğiniz çalma listesi...

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