Son dakika spor haberi… Spor Toto Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu Beşiktaş'ın ardından ikinci sırada tamamlayan Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları için transfer çalışmalarına hız vermiş durumda. Birçok isimle temaslarını sürdüren sarı-kırmızılılar öncelikli olarak yeni başkanının belirlenmesinin ardından yurt dışı transferde somut adımlar atacak. Alınan son bilgiye göre; Galatasaray, Barcelona alt yapısında forma giyen Konrad de la Fuente'yi kadrosuna dahil etmeyi planlıyor. İşte detaylar… (GS haberi)