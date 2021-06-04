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7/24 Dinle Fotomaç Spor Gündemi Fenerbahçe'den Paulo Fonseca hamlesi! Görüşmeler başladı / 04.06.21
Spor Gündemi

Spor Gündemi

485 Bölüm | 08:40:22

Futbol gündeminde yaşanan gelişmelerle birlikte transfer haberlerini de dinleyebileceğiniz çalma listesi...

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