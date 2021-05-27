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7/24 Dinle Fotomaç Spor Gündemi Sürpriz transfer! Yiğithan Kır Galatasaray'a doğru / 27.05.21
Spor Gündemi

Spor Gündemi

450 Bölüm | 08:06:53

Futbol gündeminde yaşanan gelişmelerle birlikte transfer haberlerini de dinleyebileceğiniz çalma listesi...

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