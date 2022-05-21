Dorukhan Toköz'den transfer itirafı! / 21.05.22

Trabzonspor haberleri: Spor Toto Süper Ligi şampiyon olarak tamamlayan Trabzonsporda sezonun en kritik isimlerinden Dorukhan Toköz, Fotomaça açıklamalarda bulundu. Toköz, Sezon başında Abdullah Avcı hocanın araması beni çok mutlu etmişti. Çünkü Abdullah hocayı çok severim, güzel günlerimiz geçmişti. Beşiktaşta kalabilirdim veya İstanbulda başka bir takıma da gidebilirdim, Avrupadan da teklifler vardı. Ama ben biraz daha Türkiyede kalma taraftarı olduğumu anladım. İlk başta gitmek istiyordum ama sonra fikrim değişti. Git-gelleri olan bir insanım aslında. dedi. İşte detaylar...