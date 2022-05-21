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7/24 Dinle Fotomaç Dorukhan Toköz'den transfer itirafı! / 21.05.22
Dorukhan Toköz'den transfer itirafı! / 21.05.22

Dorukhan Toköz'den transfer itirafı! / 21.05.22

Fotomaç

150 Bölüm | 03:09:44
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Dorukhan Toköz'den transfer itirafı! / 21.05.22

Fotomaç 02:35
02

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'ye Miguel Crespo piyangosu! İşte o teklif / 19.05.22

Fotomaç 01:56
03

Burak Elmas'tan flaş hamle! 30 milyon Euro... / 14.05.22

Fotomaç 01:50
04

Cenk Tosun transfer olacak mı? Milli futbolcudan flaş açıklama! / 20.05.22

Fotomaç 04:42
05

Görüşmeler başladı! Romain Saiss Beşiktaş'a / 15.05.22

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06

İlginç istatistik! Beşiktaş o alanda zirvede / 17.05.22

Fotomaç 01:48
07

Kasımpaşa Eren Elmalı için kapıyı yüksekten açtı! / 18.05.22

Fotomaç 01:29
08

Fenerbahçe'de karar anı! / 10.05.22

Fotomaç 01:32
09

Beşiktaş'tan Kayserisporlu Onur Bulut'a kanca! / 12.05.22

Fotomaç 01:55
10

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Fotomaç 02:59
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