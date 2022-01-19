×
7/24 Dinle Mobil uygulaması
Uygulamada Aç

DİNLENİYOR...

7/24 Dinle Fotomaç Edin Visca Akyazı'da sahne alıyor! 1 gol atarsa tarihe geçecek / 19.01.22
Edin Visca Akyazı'da sahne alıyor! 1 gol atarsa tarihe geçecek / 19.01.22

Edin Visca Akyazı'da sahne alıyor! 1 gol atarsa tarihe geçecek / 19.01.22

150 Bölüm | 03:07:57

DİNLE TAKİP ET
Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Edin Visca Akyazı'da sahne alıyor! 1 gol atarsa tarihe geçecek / 19.01.22

Fotomaç 01:26
02

Morutan 10 numaraya! / 15.01.22

Fotomaç 00:41
03

Fenerbahçe'de Norveç patlaması! Ali Koç... / 12.01.22

Fotomaç 01:15
04

Fenerbahçe'de 11 milyon euroluk fiyasko: İrfan Can Kahveci! / 17.01.22

Fotomaç 00:57
05

Galatasaray'da Torrent'in ilk tespiti: Kondisyon yetersiz / 14.01.22

Fotomaç 01:16
06

Beşiktaş Önder Karaveli ile uçuyor! / 16.01.22

Fotomaç 01:13
07

Galatasaray'da Gedson Fernandes harekatı! / 06.01.22

Fotomaç 00:42
08

Sinan Gümüş için Mesut Özil devrede! Transfer... / 07.01.22

Fotomaç 00:42
09

Abdullah Avcı'dan Bakasetas'a: Göster kendini / 18.01.22

Fotomaç 00:55
10

Türk futbolunda görülmemiş durum! Fatih Terim, Şenol Güneş, Sergen Yalçın ve Aykut Kocaman... / 13.01.22

Fotomaç 01:18

...

KAPAT
**

BUNLARI DA SEVEBİLİRSİN

Fenerbahçe
Galatasaray
Beşiktaş
Trabzonspor

Copyright © 2022 724 Dinle. Tüm Hakları Saklıdır.

Ses Hızı

1x

Ses Hızı