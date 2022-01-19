Edin Visca Akyazı'da sahne alıyor! 1 gol atarsa tarihe geçecek / 19.01.22

Trabzonsporda son dakika haberi... Süper Ligin lideri, Akyazıda şova hazırlanıyor. Bosnalı süper yıldız Edin Visca, hayalini kurduğu atmosfere, yıllardır yolunu bekleyen bordo mavili taraftarlar da ona kavuşuyor. Polonyalı sol bek de ilk kez sahneye çıkacak. Öte yandan Visca, 1 kez daha ağları havalandırırsa hem gol hem asistte 100 barajını aşacak ve Fenerbahçenin efsane ismi Alex de Souzanın 169 gol, 133 asist ardından bunu başaran ilk yabancı olarak tarihe geçecek. İşte detaylar... TS spor haberi