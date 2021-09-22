Fatih Terim Galatasaray'a onu transfer etmek istiyor! Mbaye Diagne yerine Arthur Cabral / 22.09.21

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Galatasaray'da son dakika haberi... Forvette sıkıntı yaşayan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Basel'de attığı gollerle dikkatleri üzerine çeken Arthur Cabral'ın transfer edilmesini istedi. Basel bir sezon Palmeiras'tan kiraladığı Arthur Cabral'ı geçen sezon 4.4 milyon euro'ya kadrosuna kattı. 2 yıl sözleşmesi bulunan ve şu anki market değeri 8 milyon euro olan futbolcu, devre arasında transfer edilmeye çalışılacak. | Gs haberleri