Son dakika transfer haberi: Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk hayaline ulaşamayan Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor... Ara transfer döneminde kadrosuna yıldız isimleri kazandıran Kanarya, hayal kırıklığına uğradı. Sezonu 3. olarak bitiren sarı lacivertliler, yaz transfer dönemi için de çalışmalara başladı. Transfer arayışlarına devam eden Fenerbahçe, Portekizli sağ bek Aurelio Buta için resmi teklif yaptı. İşte transfere dair tüm detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)