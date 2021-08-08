Fenerbahçe Alexander Sörloth ile transfer için anlaşmaya vardı! Leipzig ile pazarlık... / 08.08.21

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Fenerbahçe'de son dakika transfer haberi... Norveçli golcü Aleksander Sörloth'a Çubuklu’yu giydirmeye ikna eden sarı-lacivertliler, Leipzig ile temaslarını sürdürüyor. Sözleşmeye zorunlu satın alma opsiyonu ekletmek isteyen Alman ekibi, 20 milyon euro'da diretiyor. Kralda ısrarcı olan Fenerbahçe Yönetimi ise 1 yıllık kiralamanın ardından 25 yaşındaki yıldız için tam 13 milyon euro'yu gözden çıkarıyor. İşte detaylar... | FB transfer haberleri