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7/24 Dinle Fotomaç Fenerbahçe Alexander Sörloth ile transfer için anlaşmaya vardı! Leipzig ile pazarlık... / 08.08.21
Fotomaç

Fenerbahçe Alexander Sörloth ile transfer için anlaşmaya vardı! Leipzig ile pazarlık... / 08.08.21

Fotomaç

Fenerbahçe'de son dakika transfer haberi... Norveçli golcü Aleksander Sörloth'a Çubuklu’yu giydirmeye ikna eden sarı-lacivertliler, Leipzig ile temaslarını sürdürüyor. Sözleşmeye zorunlu satın alma opsiyonu ekletmek isteyen Alman ekibi, 20 milyon euro'da diretiyor.  Kralda ısrarcı olan Fenerbahçe Yönetimi ise 1 yıllık kiralamanın ardından 25 yaşındaki yıldız için tam 13 milyon euro'yu gözden çıkarıyor. İşte detaylar... | FB transfer haberleri
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