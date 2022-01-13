FENERBAHÇE HABERİ - Ahmet Çakar'dan Ali Koç'a sert sözler! "Bu vizyon tez konusu olur" / 13.01.22

Spor haberi... Süper Lige şampiyonluk parolasıyla başlayan ancak bkelentilerden oldukça uzak bir tablo çizerek alınan mağlubiyetlerle zirveden uzaklaşan Fenerbahçede teknik direktör Vitor Pereira ile yollar ayrılırken, sezonun kalan kısmı için İsmail Kartal ile el sıkışıldığı duyuruldu. Alınan bu karar sonrası Fenerbahçenin gündemine dair bir yazı kaleme alan Sabah Gazetesi yazarı Ahmet Çakar, Sarı-Lacivertli ekibin başkanı Ali Koça sert sözlerle yüklendi. İşte Ahmet Çakarın o yazısı... FB haberi