FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe'nin Trabzonspor maçı planı hazır! / 08.10.21

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Son dakika spor haberi: Süper Lig'de 19 puanla lider durumda bulunan Fenerbahçe, milli aranın ardından takipçisi Trabzonspor'a konuk olacak. Zorlu mücadelenin hazırlıklarını sürdüren sarı-lacivertliler işi sıkı tutuyor. Rakibi analizlere başlayan teknik heyet, tüm planlarını galibiyet üstüne kuruyor. Fenerbahçe'de eksiklerin de dönmesi bekleniyor. Trabzonspor'u analiz eden Portekizli çalıştırıcı Vitor Pereira, Bakasetas'ı gözüne kestirdi. İşte Fenerbahçe'nin o planı...