FENERBAHÇE HABERLERİ: Mesut Özil'e 2 talip! Görüşme tarihi ortaya çıktı / 23.09.21

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Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de şu ana kadar aradığını bulamayan Mesut Özil ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerdeki performansıyla zaman zaman tartışılan 32 yaşındaki futbolcuya transferde iki kulübün talip olduğu iddia edildi. Mesut'un Fenerbahçe'de mutlu olduğu ancak iyi bir teklif gelmesi durumunda değerlendirebileceği iddia edildi. Yıldız futbolcuyu isteyen iki kulübün, devre arasında Fenerbahçe ile temasa geçeceği belirtildi. İşte yaşanan flaş transfer gelişmesinin detayları ve Mesut Özil'i kadrosuna katmayı amaçlayan kulüpler...