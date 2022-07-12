FENERBAHÇE HABERLERİ | Ozan Tufan böyle patladı! "Beni sebepsiz kadro dışı bırakıp..." / 12.07.22

Fenerbahçeden ayrılmasının ardından İngiliz ekibi Hull Citye transfer olan Ozan Tufan, ayrılık sürecine ilişkin konuştu. Ozan Tufan konuşmasında, Başkan ve yönetim bazında olaya bakarsak bu konuda benim çok farklı düşüncelerim var. Hak edilmemiş bir durumun içerisindeyim. Hiçbir sebep, gerekçe sunulmadan, ne olduğunu bilmediğim bir halde kadro dışı kaldım. Beni üzen taraf bu. Keşke bir gerekçe belirtselerdi. Ama basında okuduğumuz şeylere göre bir konu var. Ancak o konuların hiçbirinin doğruluk payı yok. dedi. İşte Ozanın konuşmasının tamamı...