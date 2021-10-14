FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Attila Szalai'ye çılgın teklif! İspanyol devi... (FB spor haberi) / 14.10.21

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Süper Lig'de lider konumda bulunan Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Fenerbahçe ve Macaristan Milli Takım formasıyla adından söz ettiren Attila Szalai, İspanyol ekiplerinin kıskacında… Yaz transfer döneminden bu yana Atletico Madrid'in listesinde yer alan 23 yaşındaki stoper için Sevilla'nın da devreye gireceği iddia edildi. Sevilla'nın bu transfer için ayıracağı rakam da belli oldu. İşte tüm detaylar... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)