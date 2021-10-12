FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe bombayı patlatıyor! Jean Phillippe Gbamin ve Ryan Sessegnon... (FB spor haberi) / 12.10.21

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Süper Lig'e iyi bir giriş yaparak liderliği alan Fenerbahçe'de ara transfer dönemi çalışmaları şimdiden başladı. Sarı lacivertlilerin scoutları Vitor Pereira'nın isteği sonrası harekete geçti. Everton'lı ön libero Jean Phillippe Gbamin listedeki ilk isim. Fenerbahçe'nin bir başka hedefi ise Tottenham'da forma giyen 22 yaşındaki yıldız sol kanat oyuncusu Ryan Sessegnon... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)