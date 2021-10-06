FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den Adnan Januzaj sürprizi! Galatasaray da devrede / 06.10.21

Fotomaç

Şampiyonluk parolasıyla başladığı Süper Lig'de, geride kalan 8 haftada topladığı 19 puanla liderlik koltuğunda Fenerbahçe'de, gelecek sezonun transfer çalışmaları da şimdiden başladı. La Liga ekibi Real Sociedad'da forma giyen Kosova asıllı Belçikalı futbolcu Adnan Januzaj'ın sarı-lacivertlilerin radarına girdiği öğrenildi. Teknik direktör Vitor Pereira'nın da onay verdiği 26 yaşındaki yıldız isimle Galatasaray'ın da yakından ilgilendiği öne sürülüyor. İşte detaylar... (FB spor haberi)