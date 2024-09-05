Tottenham, Sergio Reguilonı kadroda düşünmüyor. Menajer Ante Postecoglou, İsyanyol sol beki şu ana kadar hiçbir maçın kadrosuna almadı. Reguilonun adı bir dönem Barcelona ile anılsa da İspanyol devi, maaş bütçesi dolu olduğu için bir hamle yapamadı. Mourinho, 2020de 30 milyon euroya Tottenhama transfer ettirdiği 27 yaşındaki savunmacı ile Fenerbahçede buluşma konusunda istekli. İki kulüp, oyuncunun senelik 3 milyon 200 bin euroluk maaşının bölüşülmesi konusunda anlaşabilirse, Reguilon kiralık olarak gelebilir.