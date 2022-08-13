Son dakika spor haberi: Süper Ligde sezona Ümraniyespor beraberliğiyle başlayan Fenerbahçede yaşanan beklenmedik puan kaybı taraftarı üzdü. Ana hedefi şampiyonluk olarak belirleyen sarı-lacivertliler, Kasımpaşa deplasmanında telafi peşinde olacak. Son olarak UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Slovackoyu eleyerek yoluna devam eden Kanarya, Kasımpaşa müsabakasında mutlak 3 puan hedefinde. Teknik direktör Jorge Jesus, karşılaşma öncesinde önemli değişiklikler yapmayı planlıyor. Avrupada mücadele veren ve haftada iki maç yapan Fenerbahçede Portekizli teknik adam, ilk 11i sık sık değiştirip yoğun tempoda takımın ayakta kalmasını sağlamayı amaçlıyor. Öte yandan Kasımapaşa maçı öncesi yeni transfer Joao Pedro ile ilgili de bir gelişme yaşandı. İşte zorlu karşılaşma öncesi tüm detaylar...