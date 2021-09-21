Fenerbahçe'de sıkıntı hücumda! Beşiktaş ve Galatasaray... / 21.09.21

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Fenerbahçe'de son dakika haberi... Ezeli rakipleri ilk 5 haftada 8 ve üzeri gol atarken Kanarya, 6 golde kaldı. Berisha gol atamazken, forvete yeterli top gelmemesi ve pas bağlantılarındaki sıkıntı dikkat çekti. Şampiyonluk yarışındaki rakiplerinden Beşiktaş 5 maçta 10 gol atarken Trabzonspor 11 kez fileleri havalandıdı. Galatasaray ise 8 gol attı. Kalesinde ilk 5 haftada 3 gole izin veren Fenerbahçe, rakip filelere ise 6 gol gönderdi. İşte detaylar....