Son dakika spor haberi: Geçtiğimiz sezon son haftalarda yakaladığı çıkışla dikkat çeken Fenerbahçe, üst üste alınan galibiyetlerde ligi ikinci sırada tamamlamıştı. Sarı-lacivertlilerde, teknik direktörlüğe Jorge Jesus getirilerek yeni bir kadro ve sistem yapılanmasına gidildi. Kadroda birçok değişiklik yapan Portekizli çalıştırıcı, birçok transferden şimdiye kadar istediği verimi alamadı. Transfere 26.31 milyon euro harcayan Kanaryada Joao Pedro umudu devam ediyor ancak diğer yeni transferler sergilediği grafikle sınıfta kaldı. İşte detaylar...