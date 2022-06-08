Fenerbahçe'den çifte transfer bombası! Alex de Souza getiriyor / 08.06.22

Son dakika spor haberi: Fenerbahçede teknik direktör Jorge Jesus imzayı attı, transfer listesini yönetime iletti. Dünyanın dört bir yanında görüşmeler başladı. Portekizli hocanın isteği doğrultusunda transferlerin büyük bölümü 13 Haziranda başlayacak olan kampa yetiştirilmeye çalışılıyor. Hücum hattı için geniş bir oyuncu listesi bulunan sarı-lacivertlilerde Jorge Jesusun öncelik verdiği 2 yıldız için harekete geçildi. Kanaryanın efsane ismi Alex de Souza, transferde aracılık yapıyor. İşte gündem yaratan transfer gelişmelerinin detayları...