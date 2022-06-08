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7/24 Dinle Fotomaç Fenerbahçe'den çifte transfer bombası! Alex de Souza getiriyor / 08.06.22
Fenerbahçe'den çifte transfer bombası! Alex de Souza getiriyor / 08.06.22

Fenerbahçe'den çifte transfer bombası! Alex de Souza getiriyor / 08.06.22

Fotomaç

150 Bölüm | 03:09:44
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Fenerbahçe'den çifte transfer bombası! Alex de Souza getiriyor / 08.06.22

Fotomaç 01:59
02

Fenerbahçe'ye tanıdık isim! Jorge Jesus'un ekibine katılacak / 04.06.22

Fotomaç 02:52
03

TRABZONSPOR TRANSFER HABERİ: Stefano Denswil teklifi kabul etti! İşte o rakam / 07.06.22

Fotomaç 01:38
04

TRANSFER HABERLERİ: Henry Onyekuru o takımdan haber bekliyor! / 02.06.22

Fotomaç 01:25
05

TRANSFER HABERİ: Alexander Sörloth konuştu! Beşiktaş ve Fenerbahçe... / 31.05.22

Fotomaç 02:30
06

Beşiktaşlı yöneticiler transferi duyurdu! Cenk Tosun Kartal'a / 04.06.22

Fotomaç 02:01
07

Arda Güler istatistikleri parçaladı! Avrupa'nın en iyisi / 03.06.22

Fotomaç 02:24
08

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Djaniny ile 3 yıl daha! / 08.06.22

Fotomaç 00:37
09

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Cenk Tosun'dan flaş karar! Beşiktaş... / 30.05.22

Fotomaç 03:31
10

Mesut Özil'in menajerinden flaş açıklama! / 25.05.22

Fotomaç 02:04
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