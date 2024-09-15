Trendyol Süper Ligin henüz 5. haftasında ezeli rakipler Fenerbahçe ve Galatasaray arasında liderlik savaşı kızışmış durumda. Bir yandan sahada mücadelesini sürdüren iki İstanbul devi, diğer yandan transfer operasyonları ile birlikte birbirlerine üstünlük kurmaya çalışıyor. Bu bağlamda son hamle Fenerbahçeden geldi ve Galatasarayın yoğun çabalarına rağmen renklerine bağlayamadığı Nicola Zalewski için sürpriz bir operasyon düzenlendiği ortaya çıktı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe Galatasaray transfer haberleri FB GS spor haberi