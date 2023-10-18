Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Sezon başında kadrosunu önemli ölçüde yenileyen Fenerbahçede çok sayıda isimle de yollar ayrılmıştı. Sarı-lacivertlilerde ayrılığı en çok konuşulan isimse Arda Güler olmuştu. Genç yıldız, 20 milyon Euro bonus + 10 milyon Euro bonservis + sonraki satıştan %20 pay karşılığında Real Madride imza attı. İspanyol devi, Arda Güler sonrası sarı-lacivertlilerden bir transfer daha yapmaya hazırlanırken, milli futbolcunun da bu transfer için olumlu referans verdiği öğrenildi. İşte o isim... FB spor haberi