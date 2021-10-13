Fenerbahçeli Kim Min-Jae'ye Kore futbol efsanesinden övgüler! "Türkiye'ye transferi sonrası..." / 13.10.21

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Fenerbahçe'de son dakika haberi... Sarı lacivertlilerin yaz transfer sezonunda kadrosuna kattığı Kim Min-Jae kısa sürede izleyenleri kendine hayran bırakırken, Güney Kore milli takımı ile de (Suriye-İran maçları) büyük işler başardı. Güney Kore futbol efsanesi Jeong-Woon Ko, Kim Min-Jae'nin İran maçı performansını değerlendirirken, yıldız ismin Türkiye'ye transferi sonrası futbolunun geliştiğini aktardı. İşte o sözler... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)