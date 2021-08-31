Fenerbahçeli taraftarlardan Vitor Pereira çılgınlığı! "Vardır bir bildiği" / 31.08.21

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Fenerbahçe'de son dakika haberi... Sarı lacivertlilere geldiği günden bu yana adeta takımın çehresini değiştiren, gerek hal ve hareketleriyle, gerekse takıma kazandırdığı genç yeteneklerle büyük alkış alan Vitor Pereira, taraftarın da kalbine girmeyi başardı. Fenerbahçe'nin Altay ile oynadığı ve eksiklerine rağmen iyi futboluyla 2-0 galip geldiği karşılaşmanın ardından taraftarlar, Pereira için yeni bir motto belirledi: Vardır bir bildiği! | FB haberleri