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7/24 Dinle Fotomaç Fenerbahçe'nin Galatasaray derbisi 11'i netleşti! İşte Pereira'nın düşündüğü sistem / 19.11.21
Fenerbahçe'nin Galatasaray derbisi 11'i netleşti! İşte Pereira'nın düşündüğü sistem / 19.11.21

Fenerbahçe'nin Galatasaray derbisi 11'i netleşti! İşte Pereira'nın düşündüğü sistem / 19.11.21

150 Bölüm | 03:09:44

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01

Fenerbahçe'nin Galatasaray derbisi 11'i netleşti! İşte Pereira'nın düşündüğü sistem / 19.11.21

Fotomaç 00:50
02

Böylesi görülmedi! Trabzonspor... / 16.11.21

Fotomaç 01:20
03

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Kartal'da hedef Bünyamin Balcı / 15.11.21

Fotomaç 00:45
04

Trabzonspor'da milli gurur / 18.11.21

Fotomaç 00:25
05

FENERBAHÇE HABERİ: Vitor Pereira'nın sistemi Mesut Özil'e yaramadı! Kanatlarda... (FB spor haberi) / 13.11.21

Fotomaç 01:01
06

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Larin’de son karar ocakta / 17.11.21

Fotomaç 00:55
07

GALATASARAY HABERLERİ: Ryan Babel'e Konyaspor talip! / 12.11.21

Fotomaç 00:31
08

GALATASARAY HABERİ: Arda Turan futbolu bırakıyor mu? İşte cevabı! (GS spor haberi) / 14.11.21

Fotomaç 00:36
09

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kaan Ayhan transferinde beklenmedik gelişme! Beşiktaş... / 09.11.21

Fotomaç 00:29
10

GALATASARAY HABERİ: Fatih Terim o ismi defterden sildi! Oğulcan Çağlayan Gaziantep yolcusu... (GS spor haberi) / 10.11.21

Fotomaç 00:36

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