Fenerbahçe'nin Galatasaray derbisi 11'i netleşti! İşte Pereira'nın düşündüğü sistem / 19.11.21

Fenerbahçede son dakika haberi... Sarı lacivertlilerde saatler Galatasaray derbisine kurulmuş durumda. Öte yandan Vitor Pereira, Galatasaray derbisini 11ini belirledi. Kalede Berke ile başlayacak Kanarya, 4’lü formasyonla sahaya çıkacak, savunma Nazım-Kim-Szalai- Novak’tan oluşacak. Savunmanın önünde Jose Sosa-Mert Hakan görev yapacak. Kanatlarda da Ferdi ile Rossi dönüşümlü olarak oynayacak. Sakatlıktan çıkan İrfan Can ile Mesut Özilden birini tercih edecek olan Pereira, en uçta Mergim Berisha ile gol arayacak. İşte detaylar...