Fenerbahçe'nin Kolasinac transferinde flaş gelişme! İstanbul'a geliyor / 12.08.21

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Fenerbahçe'de son dakika transfer haberi... Sarı lacivertliler, Caner Erkin ile yolların ayrılmasının ardından, flaş bir transfere imza atmaya hazırlanıyor. Vitor Pereira'nın tercihleri doğrultusunda çalışmalarında devam eden Kanarya, bonservisi Arsenal'de bulunan Sead Kolasinac'a imza attırmaya hazırlanıyor. Öte yandan Fenerbahçe'nin, Kolasinac'ı kısa süre içinde İstanbul'a getireceği iddia edildi. İşte detaylar... | FB haberleri