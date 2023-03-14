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Fenerbahçe'nin yeni hocasını duyurdular! Jesus'un yerine dünyaca ünlü isim / 14.03.23

Fenerbahçe'nin yeni hocasını duyurdular! Jesus'un yerine dünyaca ünlü isim / 14.03.23

Fotomaç

150 Bölüm | 03:09:44
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Fenerbahçe'nin yeni hocasını duyurdular! Jesus'un yerine dünyaca ünlü isim / 14.03.23

Fotomaç 02:36
02

Ferdi Kadıoğlu için transfer kuyruğu! Fenerbahçe rakamı belirledi / 12.03.23

Fotomaç 00:41
03

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Sacha Boey'e Newcastle talip oldu! / 09.03.23

Fotomaç 01:16
04

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'ın gözdesi Di Maria için resmi açıklama! / 08.03.23

Fotomaç 00:31
05

Arjantinli file bekçisinden Fenerbahçe itirafı: Teklif aldım! / 13.03.23

Fotomaç 00:20
06

Rakiplere 3'lü çektiriyor! / 11.03.23

Fotomaç 00:45
07

Projeleri görelim / 08.03.23

Fotomaç 01:01
08

Nicolo Zaniolo için büyük fırsat! Galatasaray'dan sonra İtalya... / 14.03.23

Fotomaç 00:49
09

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de Enner Valencia için orta yol aranıyor! Menajeriyle sıkı pazarlık / 10.03.23

Fotomaç 00:27
10

GALATASARAY TRANSFER HABERİ | Ada'dan Alex Oxlade-Chamberlain iddiası! Menajerler önerdi / 08.03.23

Fotomaç 01:31
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