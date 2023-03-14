Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçenin sezon başında 1 yıllık sözleşme imzaladığı Jorge Jesus ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. 68 yaşındaki çalıştırıcı, geçtiğimiz günlerde Türkiyeye uyum sağlamakta zorluk çektiğini söyleyerek ayrılık sinyali vermişti. Brezilya basını Jesusun sezon sonunda Fenerbahçeden ayrılmaya yakın olduğunu duyururken, sarı-lacivertlilerin Jorge Jesusun ayrılığı sonrası takımın başına geçirmek istediği dünyaca ünlü ismi de açıkladı. İşte detaylar... fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER