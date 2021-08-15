Fenerbahçe'ye süper sağ bek! Pereira'nın vatandaşı Aurelio Buta geliyor / 15.08.21

Fotomaç

Fenerbahçe'de son dakika transfer haberi... Sarı lacivertliler, Gökhan Gönül ile yolların ayrılmasıyla beraber sağ kanat opsiyonunda sadece Nazım Sangare ve Osayi Samuel'i değerlendirmeye başlamıştı. Osayi'ye de çeşitli tekliflerin gelmesiyle beraber Kanarya, mevcut bölgeye yeni bir transfer yapmak için girişimlere başlarken, gündeme Aurelio Buta gelmişti. Fenerbahçe, Aurelio Buta transferinde önemli bir aşama kaydettiği ifade edilirken, yıldız ismin transferinin çok yakın olduğu öğrenildi. İşte detaylar... | FB haberleri