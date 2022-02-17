Fırtına hiç dinmiyor! En büyük 2. fark / 17.02.22

Süper Ligin Atakaş Hatayspor ile birlikte en fazla gol atan 44 takımı konumunda bulunan Trabzonsporun bu golleri maçın geneline yayması dikkat çekti... Bordo- mavili takım ligde geride kalan 25 haftada 44 kez fileleri havalandırdı. Karadeniz ekibinin attığı gollerin 25i ilk kırkbeş dakikada gelirken, ikinci yarılarda kaydettiği golün toplamı ise 19 oldu. Gollerin çeyrek dilimler halindeki dağılımı da neredeyse eşit. Maçlara genelde iyi başlangıç yapan Fırtına ilk 15 dakikalık periyotlarda 8 gol atmayı başardı. 15 ila 30. dakikalar arasında ise 9 gol buldu.