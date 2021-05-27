Galatasaray'dan sürpriz bir kaleci hamlesi geldi. Genç ve potansiyeli yüksek isimleri listesine alan sarı-kırmızılılar, bir süredir takip edilen Balıkesirspor'un 19 yaşındaki file bekçisi Yiğithan Kır transferinde mutlu sona yaklaştı. Görüşmelerde son aşamaya gelindiği ve transferin yakın zamanda duyurulması beklendiği bildirildi. Peki Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği Yiğithan Kır kimdir? Yiğithan Kır kaç yaşında ve hangi takımda oynuyor? İşte genç eldivenle ilgili bilinmesi gereken tüm detaylar...