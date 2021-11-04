Galatasaray Başkanı Burak Elmas'tan TFF'ye rest ve Beşiktaş'a cevap! / 04.11.21

Galatasaray Başkanı Burak Elmas canlı yayında açıklamalarda bulundu. Burak Elmas, yaptığı konuşmada, Taraftarımızın stadyumda olmayı hak ettiklerini düşündük. Böyle bir karar aldık bu bizim insiyatifimizdir. Bedeli cezası neyse de ödemeye hazırız. dedi. Öte yandan Burak Elmas, Beşiktaşa dair de, Ahmet Nur Çebi ile defalarca konuştum. Camiayı rahatlatacak konuşmalar yapıp başka takımları suçlamak doğru değil. Herkesin kendi camiasıyla ilgilenmesi gerekir. Galatasarayın ne yapması gerektiğini söylemek kimsenin haddi değildir. ifadelerini kullandı. İşte sarı kırmızılı kulübün başkanının o sözleri...