GALATASARAY HABERİ: Fatih Terim kilidi açacak formülü buldu! Konyaspor maçında... (GS spor haberi) / 15.10.21

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Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray, sahasında Konyaspor ile kozlarını paylaşacak. Marsilya maçı sonrası formasyonda değişiklik yapacağını söyleyen teknik direktör Fatih Terim, kilidi açacak formülü buldu. İstanbulspor ve Tuzlaspor ile yapılan hazırlık maçlarında 3 gol atan Diagne formayı kaptı İmparator’un prensi Halil Dervişoğlu da Senegalli yıldızın arkasında yardımcı forvet olacak. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)