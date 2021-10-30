GALATASARAY HABERİ: Galatasaray'da forvet değişiyor! Kim oynayacak? (GS spor haberi) / 30.10.21

Süper Ligde son olarak dev derbide Beşiktaşa deplasmanda 2-1 mağlup olan Galatasarayda flaş gelişmeler yaşanıyor. Derbide Mbaye Diagneden beklenilen verimi alamayan ve Mohamedin penaltıyı kaçırmasıyla beraberlik şansını kaybeden sarı kırmızılılarda fatura kesildi. Galatasaray muhabiri Mehmet Özcan, derbinin ardından Fatih Terimin forvette değişime gideceğini ve Gaziantep maçında forvette kimin oynayacağını Futbol Plus kanalında Fotomac.com.tr editörü Ömer Faruk Özcana açıkladı. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri GS spor haberi