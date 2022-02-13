GALATASARAY HABERİ - Gheorge Hagi'den dönüş açıklaması! Fatih Terim'in ekibi ortaya çıktı / 13.02.22

Spor haberi... Kabus gibi bir sezon yaşayan Galatasarayda fatura teknik direktör Fatih Terime kesilirken, halefi Domenec Torrent son onyanan Kayserispor maçı ile birlikte Galatasarayın başındaki beşinci maçını geride bırakırken henüz galibiyet alamadı ve bu istatistikle tarihe geçti. Durum böyleyken Terimin Sarı-Kırmızılı ekibe başkan olarak döneceği söylentileri de yayılmaya devam ediyor. Rumen basınında konuyla alakalı flaş bir iddia ortaya atılırken, Galatasaray efsanelerinden George Hagi söylentileri destekleyen bir açıklamada bulundu. İşte detaylar... GS haberi