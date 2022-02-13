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7/24 Dinle Fotomaç GALATASARAY HABERİ - Gheorge Hagi'den dönüş açıklaması! Fatih Terim'in ekibi ortaya çıktı / 13.02.22
GALATASARAY HABERİ - Gheorge Hagi'den dönüş açıklaması! Fatih Terim'in ekibi ortaya çıktı / 13.02.22

GALATASARAY HABERİ - Gheorge Hagi'den dönüş açıklaması! Fatih Terim'in ekibi ortaya çıktı / 13.02.22

Fotomaç

150 Bölüm | 03:09:44
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

GALATASARAY HABERİ - Gheorge Hagi'den dönüş açıklaması! Fatih Terim'in ekibi ortaya çıktı / 13.02.22

Fotomaç 01:54
02

Galatasaray Domenec Torrent idmanları sonrası '2 kilo' eridi! / 09.02.22

Fotomaç 01:02
03

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Robson Reis ile anlaşma tamam! İşte sözleşme süresi... (GS spor haberi) / 06.02.22

Fotomaç 00:31
04

Galatasaray'da Torrent'in tazminatı dudak uçuklattı / 10.02.22

Fotomaç 00:29
05

Galatasaray'dan Semih Kaya sürprizi! / 01.02.22

Fotomaç 00:25
06

Fenerbahçe'de Avrupa alarmı! / 11.02.22

Fotomaç 01:11
07

Problem çocuk Sinan Gümüş! Transfere engel oldu / 04.02.22

Fotomaç 00:46
08

Kerem Aktürkoğlu'na sürpriz teklif! İşte o rakam... (GS spor haberi) / 28.01.22

Fotomaç 00:31
09

Trabzonspor'dan tarihi fark! Rakiplerini solladı / 08.02.22

Fotomaç 01:46
10

Galatasaray'ı düşündüren detay! Torrent ve Fatih Terim... / 12.02.22

Fotomaç 02:12
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