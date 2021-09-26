GALATASARAY HABERLERİ: Fatih Terim galibiyetin şifresini belirledi / 26.09.21

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Son dakika spor haberi: Göztepe maçına özel olarak hazırlanan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, ileri uçtaki isimlerin daha fazla topla buluşturulmasını istedi. Rakip beklerin eksiklerini video analizlerle gösteren Terim, kanatlarda oynatmayı düşündüğü oyunculara yapmalarını istediği hamlelerden bahsetti. Ofsayt pozisyonlarında sürekli hata yapan rakiplerinin bu eksiklerini değerlendirmelerini talep etti.