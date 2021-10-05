GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray çağ atladı! Koşuyor istiyor kazanıyor / 05.10.21

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Son dakika Galatasaray haberleri: Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray kritik karşılaşmada Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar 90+11. dakikada gelen golle sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı. Geçtiğimiz yıllarda Şampiyonlar Ligi'nin en az koşan takımı olan Cimbom, Lazio maçında 118, Marsilya'da 116 km koştu. Bir idmanla çıkılan Rize'de 90+11'de hızlı hücumla gelen gol Terim'i de mest etti. İşte detaylar...