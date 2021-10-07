GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray İsveçli forvet Jordan Larsson'un peşinde! / 07.10.21

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Galatasaray transfer haberleri: Süper Lig'de ve UEFA Avrupa Ligi'nde başarılı bir sezon geçirmek isteyen Galatasaray, ocak ayında yapılacak transfer için kolları sovadı. Sarı-kırmızılılarda gözler forvet transferine çevrildi. Mbaye Diagne'nin devre arasında yeniden İngiltere Premier Lig'e dönme ihtimalini göz önüne alan Galatasaray'da rota İsveçli forvet Jordan Larsson'a çevrildi. İşte son detaylar... (GS transfer haberleri)