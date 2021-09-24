GALATASARAY HABERLERİ: Galatasaray'da Mbaye Diagne, Luyindama ve Yedlin’in bileti kesildi! / 24.09.21

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Son dakika spor haberleri: Süper Lig'de sezona istediği başlangıcı yapamayan Galatasaray, ilk 6 haftada topladığı 8 puanla hayal kırıklığı yarattı. Son 4 maçından galibiyet çıkaramayan Aslan'da şimdiden ara transfer dönemi hazırlıkları başladı. Kayserispor maçı sonrası yaptığı açıklamada, ocak ayında yeni bir değişimi işaret eden Fatih Terim şimdiden tam 3 futbolcunun biletini kesti. Cimbom'da Mbaye Diagne, Luyindama ve Yedlin gözden çıkarıldı.