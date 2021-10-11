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7/24 Dinle Fotomaç GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'dan Ferdi Kadıoğlu hamlesi! Transferde büyük rekabet / 11.10.21
Fotomaç

GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'dan Ferdi Kadıoğlu hamlesi! Transferde büyük rekabet / 11.10.21

Fotomaç

Sezon başında birçok yeni ismi kadrosuna katarak start veren Galatasaray, ocak ayında da transferlerine devam edecek gibi görünüyor. Listesinde birçok ismi bulunduran Sarı-Kırmızılı yönetim, özellikle Kerem Aktürkoğlu'nun teklifler alması sonrasında arayışa geçti. Galatasaray'ın listesinde sezon sonunda Fenerbahçe ile sözleşmesi sona erecek isimlerden olan Ferdi Kadıoğlu da var. İşte detaylar... (GS haberi)
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