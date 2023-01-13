Geçen sezon Galatasarayın gündemine gelen James Rodrigues yeniden sarı-kırmızılı takımın radarına girdi. Orta sahada dinamik bir isim isteyen teknik direktör Okan Buruk, aradığı ismi Yunanistanda buldu. Sezon sonunda Olimpiakos ile sözlesmesi sona erecek olan James Rodriguez ile görüşen sarıkırmızılılar menajerinden olumlu dönüş aldı. Erden Timur ve ekibinin önümüzdeki günlerde transferi bitirmek için oyuncu ile görüşmeye gideceği öğrenildi. Başarılı futbolcu, bu sezon Olimpiakos forması ile çıktığı toplam 14 maçta 3 gol 2 asistle toplam 5 gole direkt katkı sağladı.