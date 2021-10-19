GALATASARAY HABERLERİ: Transferde Mostafa Mohamed kapışması! 6 milyon euro... / 19.10.21

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Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın Zamalek'ten satın alma opsiyonuyla kiraladığı Mostafa Mohamed, son zamanlarda gösterdiği performansla kalitesini ispatladı. Son 2 maçta 3 gol atan Mısırlı hücum oyuncusu, oyun içindeki hareketliliğiyle de beğeni topladı. 23 yaşındaki futbolcunun artan grafiği Avrupa ekiplerinin de dikkatini çekti. Mohamed'e Fransa'dan ve Premier Lig'den talipler olduğu ortaya çıktı. İşte gündem yaratan transfer gelişmesinin detayları...