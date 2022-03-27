Galatasaray seçime ne zaman gidecek? Yeni başkan kim olacak? / 27.03.22

Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray Kulübünün olağan mali genel kurulunda, merhum eski başkan Mustafa Cengiz ve yönetim kurulunun son dönemi ile mevcut başkan Burak Elmas ve yönetim kurulunun 6 aylık görev süresi mali ve idari ibra oylamasına sunuldu. Merhum eski başkan Mustafa Cengiz ile yönetim kurulu mali ve idari açıdan ibra edildi. Ancak Başkan Burak Elmas ve yönetim kurulu mali açıdan ibra edilirken idari yönden ibra edilmedi. Galatasarayda bu sonuçların ardından tüzük gereği seçime gidilme zorunluluğu doğdu. Peki, Galatasarayda başkanlık seçimi ne zaman yapılacak? Yeni başkan kim olacak? İşte merak edilenler... GS spor haberleri