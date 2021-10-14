GALATASARAY TRANSFER HABERİ: İşte Fatih Terim'in son keşfi! Kacper Kozlowski... (GS spor haberi) / 14.10.21

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Süper Lig'de şampiyonluk kupasına odaklanan Galatasaray'da flaş transfer gelişemeleri yaşanıyor... Takımın yaş ortalamasını geriye çeken sarı kırmızıılıların teknik direktörü Fatih Terim, bu kez gözünü Polonya’ya çevirdi. Terim, yıldız ışığı gördüğü 17 yaşındaki Kozlowski’nin kaçırılmamasını istedi. İşte Terim'in son keşfine dair tüm detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi