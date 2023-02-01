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7/24 Dinle Fotomaç GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Seferovic gidince teklif yapıldı! Son karar Okan Buruk'un / 01.02.23
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Seferovic gidince teklif yapıldı! Son karar Okan Buruk'un / 01.02.23

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Seferovic gidince teklif yapıldı! Son karar Okan Buruk'un / 01.02.23

Fotomaç

150 Bölüm | 03:09:44
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Seferovic gidince teklif yapıldı! Son karar Okan Buruk'un / 01.02.23

Fotomaç 02:03
02

Jesus'tan yönetime Joao Pedro talebi! / 29.01.23

Fotomaç 00:16
03

Dörde katlayıp geliyor! / 27.01.23

Fotomaç 00:51
04

Galatasaray'dan sürpriz orta saha hamlesi! Bundesliga 2... / 24.01.23

Fotomaç 00:34
05

3 isme İstanbul kancası! / 28.01.23

Fotomaç 00:32
06

Okan Buruk'la Galatasaray yüzyılı! / 30.01.23

Fotomaç 01:58
07

Süper güç Enner Valencia! Haaland'ı bile solladı / 31.01.23

Fotomaç 01:17
08

Brynhildsen dünden razı / 20.01.23

Fotomaç 00:58
09

G.Saray'da yabancı sayısı 12'ye düştü kontenjan açıldı / 01.02.23

Fotomaç 00:59
10

TRABZONSPOR TRANSFER HABERİ: Enis Bardhi için Mallorca ve Torino iddiası! / 25.01.23

Fotomaç 00:34
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